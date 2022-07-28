UEFA'dan Putin tezahüratı için Fenerbahçe'ye soruşturma

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratlarının Ukrayna'da ve Avrupa'da gündem olmasının ardından flaş bir açıklama yaptı.



Fenerbahçe ile ilgili UEFA'dan yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "UEFA Disiplin Yönetmeliği 31. madde uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, 2022/2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.







