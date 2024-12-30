UEFA'dan Okan Buruk'a davet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA tarafından düzenlenecek Elit Teknik Direktörler toplantısına davet edildi.

, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Okan Buruk'a davet!
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30 Aralık 2024 10:52
Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, başarılı teknik adam, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı.

Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.

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