UEFA'dan Okan Buruk'a davet!

Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.
Sözcü'de yer alan habere göre, başarılı teknik adam, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı.
Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, başarılı teknik adam, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı.
Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.