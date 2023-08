UEFA'dan nefret söylemi karşıtı hamle: Dayanışma

UEFA Sürdürülebilirlik Direktörü Michele Uva, son dönemde yeşil sahalarda artan ırkçılık olaylarını ciddiyetle takip ettiklerini, farkındalık ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan projelerle daha adil futbol ortamı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.



AA'nın futbolda ırkçılık ve nefret söylemini incelediği iki haberden oluşan haber dosyasının ilk haberinde UEFA Sürdürülebilirlik Direktörü Michele Uva, Avrupa futbolunda ırkçılıkla mücadele çalışmalarını anlattı.



Michele Uva, ilk olarak 2009'da ırkçılığa karşı üç adımlı prosedürü, 2021'de de UEFA İcra Komitesinin "İnsan Hakları Taahhüdünü" onayladıklarını hatırlatarak, başta Avrupa'da olmak üzere yeşil sahaların nefret söyleminden arındırılması, herkes için eşit, adil, hakkaniyetli, çevreye saygılı ve kitleleri harekete geçirmek isteyen futbol ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.



Uva, UEFA'nın "2030 Futbol Sürdürülebilirlik Stratejisinin" Avrupa futbolunun adil geleceği açısından önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Sürdürülebilirlik stratejimizde belirlenen 4 politika özellikle ırkçılık ve ayrımcılıkla doğrudan ilgili. Politikalarımız arasında 'ırkçılık karşıtlığı, eşitlik ve kapsayıcılık, çocuk ve gençlerin korunması ile dayanışma ve haklar' başlıkları yer alıyor. Programla futbol ortamındaki her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine karşı saygı ve eşit haklar sağlamaya odaklı bir yapı inşa etmek istiyoruz."



"Eşit Oyun İçin İmzala 3,5 milyondan fazla imza alarak UEFA'nın en başarılı kampanyalarından oldu"



Avrupa futbolunda artan ırkçı dil ve nefret söylemine karşı farkındalığı artıracak projelerinin planlandığını aktaran Uva, şöyle devam etti:



"Daha önce Eşit Oyun (Equal Game) kampanyası, UEFA'nın kim olduklarına, nereli olduklarına veya oyunu nasıl oynadıklarına bakılmaksızın herkesin futboldan zevk alabilmesi vizyonunu destekliyordu. Bu, taraftarları, oyuncuları, kulüpleri, ulusal federasyonları ve diğer futbol paydaşlarını ayrımcılığa karşı mücadeleye katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan 'Eşit Oyun İçin İmzala' (Sign for an Equal Game) ile doruğa ulaştı. Eşit Oyun İçin İmzala 3,5 milyondan fazla imza alarak UEFA'nın en başarılı kampanyalarından oldu."



Uva, ten rengi veya ülkeleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan futbolcular başta olmak üzere ırkçılık, göçmen karşıtlığı, cinsiyetçilik ve çevrimiçi taciz gibi konularla ilgili hazırlanan "Outraged" belgesel serisinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Eski ve yeni futbolcular, antrenörler ve mağdurlarla hazırlanan bu belgesel serisinin, ulusal federasyonlarda, liglerde, kulüplerde, futbol akademi ve okullarında gösterilmesiyle 7'den 70'e herkesin futboldaki ayrımcılık türlerini öğrenip bilinçlenmesi ve buna dur demesini amaçlıyoruz."



Saha içi ve dışında caydırıcı önlemler



UEFA'nın saha içinde caydırıcılığı sağlayacak eylem planlarını da uyguladığını anlatan Uva, ırkçı davranışın oluşması durumunda saha kapatmadan, ırkçılık eylemini gerçekleştiren bir oyuncunun en az 10 maç men edilmesi yaptırımının UEFA Disiplin Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi gereğince uygulamaya açık olduğunu söyledi.



Uva, saha içindeki hakemin olası ırkçı eylemlerde bir numaralı yetkili merci olduğunu hatırlatarak, yönetmeliklerin hakemlere, maçlarda ırkçı davranışlarla karşılaşılması ve bu tutumun sürdürülmesi durumunda oyunu durdurma ve hatta maçı terk ederek oynatmama yetkisini verdiğini aktardı.



Irkçı ve ayrımcı zihniyetle mücadelenin kolay olmadığının altını çizen Uva, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu sorunun karmaşıklığı çeşitli zorluklar ortaya çıkarsa da biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Aksine bize, toplumlar ve futbol toplulukları arasında eğitime, işbirliğine ve empati kurmaya devam etmemiz için ilham verecek. Yalnızca birlikte çalışarak sistemik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya, anlayışı geliştirmeye, geçmişine, kimliğine veya yeteneğine bakmadan herkes için eşitlik, adalet ve saygının hakim olduğu bir gelecek yaratabiliriz."



Sosyal medyadaki nefretle mücadele



Uva, saha dışında da nefret söylemleriyle karşılaştıklarını hatırlatarak, özellikle sosyal medyada yapılan bu tarz paylaşımları önlemek için "Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol" platformuyla işbirliği halinde olduklarını anlattı.



İlerleyen günlerde, sosyal medyadaki tacizin insanlar üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında farkındalığı artırmak için UEFA paydaşlarını dahil eden ortak program başlatılacağı bilgini paylaşan Uva, "Amacımız istismara karşı ilk savunma hattının nasıl kurulacağı konusunda oyuncular, antrenörler, hakemler ve taraftarlarla bağlantı kurmak ve sosyal medyada oyunculara, antrenörlere, hakemlere yönelik tacizi aktif olarak izlemek." dedi.



Uva, sosyal medya platformlarından futbolculara yönelik ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlara karşı ilk kez bir resmi spor kuruluşunun gözlem, takip ve yaptırım uyguladığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Avrupa'da Irkçılığa Karşı Futbol işbirliğiyle hayata geçirilen maç gözlemcisi uygulaması gibi önemli çalışmalara devam ediyoruz. Bu program, her türlü ayrımcı davranış açısından yüksek riskli maçları belirlemeyi ve uzman gözlemcilerin olayları tespit edip kanıt toplamasını amaçlıyor. 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2022) ve 2022-2023 sezonunda UEFA, çevrimiçi taciz platformunu kullanarak erkekler kulübü müsabakası çeyrek final ilk maçları ve finalleri sırasında çevrimiçi taciz vakalarını izledi ve bildirdi. Saldırgan içeriklerin kaldırılması için Twitter, META ve TikTok gibi sosyal platformlarla iletişime geçildi."



İspanya birinci futbol ligi La Liga ekiplerinden Valencia ile Real Madrid arasında 21 Mayıs'ta yapılan müsabakada, Madrid ekibinin Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'un ırkçı tezahüratlara maruz kalması konusunda da değerlendirmede bulunan Uva, şöyle konuştu:



"Yasal yetkilerimiz dışında kalan yerel lig maçları hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum ancak UEFA'nın ayrımcılığa karşı mücadele eden herkesi yürekten desteklediğini vurgulamak isterim. Herkes için eşitlik, saygı ve kapsayıcılığı teşvik etmek esastır ve UEFA bu ilkelerin arkasındadır."