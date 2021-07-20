UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv ile Çekya'nın Slovacko takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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20 Temmuz 2021 16:11
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Bulgaristan'ın Lokomotiv Plovdiv ile Çekya'nın Slovacko takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ilgaz, 22 Temmuz Perşembe günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karşılaşma Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Lokomotiv Plovdiv Stadyumu'nda oynanacak.


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