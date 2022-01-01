UEFA'dan Mirlind Daku'ya 2 maç ceza!

UEFA, Arnavut futbolcu Mirlind Daku'ya Arnavutluk-Hırvatistan maçının ardından Makedon ve Sırplara hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza verdi.

UEFA'dan Mirlind Daku'ya 2 maç ceza!
Arnavutluk Milli Takımı'na golcü futbolcusu Mirlind Daku'dan kötü haber geldi.

Mirlind Daku, Arnavutluk'un Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan sonra tribünlere gidip Makedon ve Sırplara hakaret içeren tezahüratlarda bulunmuştu.

Bunun üzerine UEFA, 26 yaşındaki futbolcuya hakkında disiplin davası açarak Makedon ve Sırplara hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

Daku, takımın grubun üçüncü maçında oynayacağı İspanya maçını kaçıracak. Arnavutluk'un üst tura çıkması halinde Daku, son 16 turu maçında da görev alamayacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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