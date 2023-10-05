UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'in sahasında Lille ile yapacağı maçta VAR hakemi olarak görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
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05 Ekim 2023 00:14
FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'in sahasında Fransa'nın Lille takımı ile yapacağı maçta VAR hakemi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'da TSİ 17.45'te başlayacak maçta Erkan Engin ise AVAR olarak görev alacak. Azerbaycan Futbol Federasyonundan Elchin Masiyev'in yöneteceği karşılaşmada Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yardımcı hakemlikleri üstlenecek.

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