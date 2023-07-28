UEFA'dan Juventus'a men!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a UEFA'dan kötü haber geldi.



UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti.



20 MİLYON EURO'LUK CEZA



Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi. Verilen para cezasının 10 milyon euro'su ise şartlara bağlı. İtalyan ekibinin 2023, 2024 ve 2025 yılındaki mali tablolarında usulsüzlük olması durumunda 10 milyon euro'luk ceza da uygulanacak.



Öte yandan Juventus, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada alınan bu karar için temyiz yoluna gidilmeyeceğini duyurdu.



Juventus'un gelecek sezon Konferans Ligi'nden men edilmesinin ardından Torino ekibinin yerine İtalya'dan Fiorentina'nın turnuvaya katılması bekleniyor.



PUAN SİLME CEZASI ALDI



Juventus, geçtiğimiz sezonda da mali usulsüzlükler nedeniyle puan cezası almıştı. İtalyan ekibinin ligde 15 puanı silinmişti.



