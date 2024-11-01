UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi.

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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
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01 Kasım 2024 17:41
Son güncelleme 01 Kasım 2024 17:42
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek.

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