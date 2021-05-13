UEFA'dan İstanbul'a iki final! Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı (Manchester City-Chelsea) yükselince İngiltere de düğmeye basmıştı. Önce İngiliz hükümeti, ardından da takımlar ve Ada basını maçın Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanması için seferber oldu. Portekiz ise finalin Porto'da oynanması fikrini ortaya attı.



Son 5 günde İngilizler baskılarını artırırken pandemi nedeniyle finalin yerinin değiştirilmesi isteği karşısında Türkiye Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti. TFF, "Bizim de isteklerimiz var" diyerek UEFA ile pazarlığa oturdu.



SÜPER KUPA İSTANBUL'DA



İlk olarak, 11 Ağustos'ta İrlanda'nın Belfast kentinde oynanacak UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye'ye alınması istendi. Bu final Şampiyonlar Ligi şampiyonu (M.City- Chelsea) ile Avrupa Ligi'ni kazanan (Villarreal-M.United) arasında oynanacak.



2023 FİNALİ İSTANBUL'DA



Türkiye'nin diğer talebi ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemize verilmesi oldu. UEFA'nın teklifimizi kabul ettiği öğrenildi. Resmi açıklama bugün yapılacak.



BU SENE FİNAL PORTEKİZ'DE



Bu seneki Şampiyonlar Ligi finali ise Portekiz ekiplerinden Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanacak.



