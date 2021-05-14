UEFA'dan İstanbul'a iki final! Süper Kupa; 2023 Şampiyonlar Ligi

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ayrıca bu yıl oynanacak Süper Kupa da İstanbul'da olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan İstanbul'a iki final! Süper Kupa; 2023 Şampiyonlar Ligi
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14 Mayıs 2021 10:23
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.




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