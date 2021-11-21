UEFA'dan Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'a görev

Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak müsabakada görev üstlenecek.



Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



Halil Umut Meler ise aynı gün Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında karşılaşmayı yönetecek.



Kiev Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.





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