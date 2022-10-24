UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacakMüsabakada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonudan Marco Fritz ise AVAR olarak görev alacak.