UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi eleme turunda görev alacak.

Haber; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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19 Temmuz 2021 18:18
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


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