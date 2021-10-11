UEFA'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.



Belarus'un Borisov Stadyumu'ndaki karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.



