UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
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27 Eylül 2021 15:07
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.

Organizasyonda Türkiye'den Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.


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