UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup maçlarında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
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17 Ekim 2022 17:20
FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19-25 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda Tiryaki'nin yanı sıra Arzu Görgün'ün de yardımcı hakem olarak görev yapacağı belirtildi.

 
 
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