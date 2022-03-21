UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvada Tiryaki'nin yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de görev alacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvada Tiryaki'nin yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de görev alacağı belirtildi.