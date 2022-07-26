UEFA'dan hakem Bitigen ve Uğurlu'ya görev

FİFA kokartlı hakemler Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu UEFA tarafından görevlendirildi.



Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu ise HSK Zrinjski ve KF Tirana arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görev alacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.



Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.





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