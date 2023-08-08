UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev

Sabri Çelik, Tobol ile Derry takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan gözlemci Sabri Çelik'e görev
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08 Ağustos 2023 17:58
Sabri Çelik, Kazakistan'ın Tobol ile Kuzey İrlanda'nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner yönetecek.

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