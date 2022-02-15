UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak play-off turu ilk müsabakasında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Barcelona kentindeki Camp Nou Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Barcelona kentindeki Camp Nou Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.