UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak play-off turu ilk maçında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan gözlemci Murat Ilgaz'a görev
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15 Şubat 2022 16:12
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak play-off turu ilk müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Barcelona kentindeki Camp Nou Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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