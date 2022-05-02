UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı final karşılaşmalarında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
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02 Mayıs 2022 01:14
FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan, 3-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak."

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