UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.
Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.
Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.
Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımı: Drogba & Sneijder👇 https://t.co/ITwlK4uRGR
— Sporx (@sporx) April 25, 2023
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ