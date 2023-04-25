UEFA'dan Galatasaray paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Galatasaray paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2023 18:20
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Galatasaray paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile birlikte sarı-kırmızı top emojileri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery