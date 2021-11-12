UEFA'dan Galatasaray'a ret

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı "hükmen galibiyet ya da tekrar oynama" başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Galatasaray'a ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 15:35
UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."

UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.