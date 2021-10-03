UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev
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03 Ekim 2021 14:38
FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Müsabakalarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de görev yapacak.


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