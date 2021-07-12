UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e görev
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12 Temmuz 2021 16:53
UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'i UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arda Kardeşler, Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Cukaricki Stadı'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.


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