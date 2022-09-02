UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, finansal kontrol açısından izlemeye alınan kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığını açıkladı.

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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması
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02 Eylül 2022 18:15
UEFA, finansal açıdan izlemeye alınan kulüpleri açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor.

İşte UEFA'nın açıkladığı 19 takım;

Borussia Dortmund, Chelsea, FC Barcelona, FC Basel 1893, 1.FC Union Berlin, Fenerbahçe SK, Feyenoord, Leicester City FC, Manchester City, Olympique Lyon, Rangers, Real Betis, Royal Antwerp FC, Sevilla FC, Lazio, Napoli, Trabzonspor , VFL Wolfsburg ve West Ham United.

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