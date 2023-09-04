UEFA'dan Fatih Terim paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Fatih Terim paylaşımı!
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04 Eylül 2023 13:42
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı, 70 yaşına giren Fatih Terim'in doğum günün kutladı.

Yapılan paylaşımda, "Galatasaray efsanesi, Mutlu yıllar Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, fotoğraf olarak da tecrübeli hocanın UEFA Kupası'yla çektirdiği kare paylaşıldı.

G.SARAY DA KUTLADI!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanıldı.

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