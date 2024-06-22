UEFA'dan EURO2024 için yeni karar!

UEFA, EURO2024 maçlarında stadyumdaki güvenlik önlemlerini arttırmaya hazırlanıyor.



UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya giren taraftarların ardından EURO2024 maçlarında stadyumdaki güvenlik önlemlerinin arttırılacağı ve ek güvenlik önlemi alınacağı belirtildi.



PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI DİKKAT ÇEKTİ



EURO2024'te oynanan diğer maçlarda da sahaya taraftarlar girerken A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta bu durum daha da dikkat çekti. A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede tam dört kez sahaya taraftar girdi ve oyun durdu.



