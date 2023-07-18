UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, Moldova'nın Milsami Orhei ile Litvanya'nın Panevezys takımları arasında 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldava'nın Orhei şehri District Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.



