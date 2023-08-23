UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA, Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Struga-Breidablik maçına Cüneyt Çakır'ı gözlemci olarak atadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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23 Ağustos 2023 16:28
Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya'nın Struga ile İzlanda'nın Breidablik takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

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