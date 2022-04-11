UEFA'dan Barış Şimşek'e görev

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Barış Şimşek'e görev
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11 Nisan 2022 16:10
UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler arasında 12 Nisan Salı günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barış Şimşek'in görev alacağı müsabaka, Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak.

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