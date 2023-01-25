UEFA'dan Avrupa Şampiyonası kararı

Avrupa Şampiyonası'nı 32 takıma yükseltme fikri olan UEFA, bu kararından vazgeçti.



UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında bir değişiklik yapılmayağı kaydedildi.



Avrupa Şampiyonası organizasyonları 24 takımla oynanmaya devam edecek.



Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısı 1996'da 8'den 16'ya çıkarken, bu sayı 2016 Fransa Avrupa Şampiyonası'yla birlikte 24'e çıkmıştı.





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