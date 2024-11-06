UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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06 Kasım 2024 16:29
Son güncelleme 06 Kasım 2024 16:36
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda TSİ 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

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