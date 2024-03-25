UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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25 Mart 2024 17:57
UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 26 Mart Salı (yarın) oynanacak Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

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