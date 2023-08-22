UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, Lille-Rijeka maçını hakem Atilla Karaoğlan yöneteceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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22 Ağustos 2023 20:59
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Lille ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu ilk maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Çağdaş Altay'ın yapacağı mücadelede Alper Ulusoy VAR, Serkan Tokat ise AVAR olarak görev alacak.

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