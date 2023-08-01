UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak AGF - Club Brugge karşılaşmasını yönetecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 16:24
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka'nın AGF ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery