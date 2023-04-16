UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a davet!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için davet aldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da turnuvada görev alacak.



Atilla Karaoğlan'ın da aralarında olduğu 8 hakemin çağrıldığı turnuvada toplam 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem yer alacak.



17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 17 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Macaristan'da gerçekleştirilecek.





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