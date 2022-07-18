UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın Sutjeska ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljeskopolje Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.





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