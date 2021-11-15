UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım Salı günü oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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15 Kasım 2021 15:54
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım Salı günü oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.


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