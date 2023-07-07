Uefa'dan Arda Kardeşler'e görev!

Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Rakow-Flora maçını yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 11 Temmuz Salı günü Czestochowa şehrindeki Rakow Stadı'nda yapılacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 11 Temmuz Salı günü Czestochowa şehrindeki Rakow Stadı'nda yapılacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.