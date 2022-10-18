UEFA'dan Antwerp'e ceza

UEFA, Başakşehir ile oynadıkları Konferans Ligi ön eleme turu maçında taraftarlarının Türk bayrağı yakması sebebiyle Belçika kulübü Royal Antwerp'e para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Antwerp'e ceza
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18 Ekim 2022 16:38
UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

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