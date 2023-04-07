UEFA'dan Akil Adamlar Konseyi: Galatasaray'dan da bir isim yer aldı!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor.İspanyol Marca'da yer alan habere göre UEFA, bir Akil Adamlar Konseyi kurmaya karar verdi.



Futbol Parlamentosu olarak adlandırılabilecek olan bu ekip, 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan UEFA İcra Komistesi toplantısında onaylandı.



UEFA Futbol Kurulu'nun açılış toplantısı 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.



Kurul bağımsız olarak toplanacak ve UEFA'da hakemlerden sorumlu Roberto Rosetti ile Milan'ın efsane ismi Zvonimir Boban tarafından yönetilecek.



Ekip, futbol alanında geniş deneyime ve bilgiye sahip eski oyuncularla, elit teknik adamlarla oluşturuldu.



Akil Adamlar Konseyi, oyunun kuralları, hakemler, maç takvimleri, UEFA müsabakaları, genç oyuncularla ilgili yapılacaklar, oyuncuların refahı gibi birçok konuya odaklanacak.



NASIL SEÇİLDİLER?



Akil Adamlar Konseyi'nde yer alan isimler, olağanüstü sportif başarıya, itibara ve uluslararası saygınlığa bakılarak seçiliyor. İlk anda konseye seçilen isimlerin toplamda 30 Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.



ÜYELER ARASINDA GALATASARAYLI İSİM DE YER ALIYOR



UEFA'nın oluşturduğu bu Akil Adamlar Konseyi ya da Bilge Konsey olarak adlandırılan ekipte yer alan isimler şunlar;



Jose Mourinho (Roma Teknik Direktörü)

Carlo Ancelotti (Real Madrid Teknik Direktörü)

Zinedine Zidane (Teknik Direktör)

Paolo Maldini (Milan Teknik Heyet Sorumlusu)

Fabio Capello (Teknik Direktör)

Javier Zanetti (Inter Asbaşkanı)

Luis Figo (UEFA Yönetim Kurulu Danışmanı)

Philipp Lahm (Stuttgart Yönetim Kurulu Danışmanı)

Ronald Koeman (Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü)

Gareth Southgate (İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü)

Rio Ferdinand (Eski İngiliz Futbolcu)

Michael Laudrup (Al Rayyan Teknik Direktörü)

Rafa Benitez (Teknik Direktör)

Roberto Martinez (Portekiz Teknik Direktörü)

Predrag Mijatovic (Eski Real Madrid Sportif Direktörü)

Jurgen Klinsmann (Güney Kore Milli Takım Teknik Direktörü)

Rudi Völler (Almanya Milli Takım Sportif Direktörü)

Peter Cech (Chelsea Yönetim Kurulu Danışmanı)

Juan Mata (Galatasaraylı oyuncu)

Robbie Keane (Eski İrlandalı oyuncu)



Akil Adamlar Konseyi'ne gelecekte yeni isimlerin de katılması bekleniyor.





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