UEFA'dan Ajax-Beşiktaş maçına İngiliz hakem

Beşiktaş'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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UEFA'dan Ajax-Beşiktaş maçına İngiliz hakem
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24 Eylül 2024 12:29
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı ilk hafta karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Johan Cruijff ArenA'da saat 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tim Robinson oldu.

Öte yandan zorlu müsabakada VAR'da Stuart Attwell; AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

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