UEFA'dan acil toplantı kararı!

UEFA, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan acil toplantı kararı!
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24 Şubat 2022 14:31
Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'dan toplantı kararı geldi.

UEFA'dan yapılan duyuruda 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da acil bir toplantı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in acil olarak Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldığı ve gerekli kararların alınacağı ifade edildi.

Toplantının ardından daha fazla bilgi verileceği kaydedildi.

Associated Press'in haberine göre ise; UEFA toplantıda bu sezonki Şampiyonlar Ligi Finali'ni Rusya'nın Petersburg şehrinden alacak.

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