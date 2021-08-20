UEFA'dan 7 milyar dolarlık pandemi fonu

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa maçları sonrasında bugünkü köşesinde çarpıcı ifadelere imza attı.başlıklı bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök, şu ifadelere yer verdi;"Başlık bir fantezi, ama muhtemel bir geleceğin ifadesi... Üç Türk takımı dün gece Avrupa maçları için sahaya çıkarken, UEFA'nın gizlice yürüttüğü çok önemli bir süreç açığa çıktı.Avrupa'nın futbol düzenleyicisi, kulüpler için 7 milyar dolarlık bir "Pandemi Fonu" oluşturmak için düğmeye basmış. Bunun için Avrupa'da 200 futbol kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile görüşmelere başlamış. Avrupa'nın birçok büyük kulübü finansal olarak zorda. Peki kim yararlanacak bu 7 milyar dolarlık fondan?Şimdilik üç Avrupa liginde oynamaya hak kazanan kulüpler. Yani UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve yeni Avrupa Konferansı Ligi'nde oynamaya hak kazanan takımlar yararlanabilecek. O nedenle artık Avrupa'daki başarılar Türk takımlarının finansal gelecekleri açısından çok önemli hale gelecek."