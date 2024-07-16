UEFA'dan 3 Türk hakeme görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Bahattin Şimşek'e UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan 3 Türk hakeme görev
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16 Temmuz 2024 14:05
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 14:07
FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam, Zorbay Küçük ve Bahattin Şimşek, UEFA Konferans Ligi'nde 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak 1. eleme turu rövanş maçlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Kadir Sağlam, Lüksemburg'un Diddeleng ile Andorra'nın Atletic Escaldes takımları oynanacak müsabakayı yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakada Murat Erdoğan dördüncü hakem olarak görev alacak.

Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ve Finlandiya'nın VPS ekipleri arasında oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Zorbay Küçük ise Bosna Hersek'in Sarajevo ile Kazakistan'ın Aktobe takımları arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Küçük'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün olacak. Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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