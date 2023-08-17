UEFA'da yılın oyuncusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

📢UEFA, 2022-2023 sezonu için 'Yılın futbolcusu' adaylarını açıkladı.



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇦🇷 Lionel Messi

🇳🇴 Erling Haaland pic.twitter.com/QXto5o8azu



— Sporx (@sporx) August 17, 2023

UEFA, 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.UEFA'dan yapılan açıklamada ödülün sahibinin 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklacağını duyurdu.Yılın oyuncusu ödülü adayları ve diğer ödüllerin adayları şöyle:Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland.Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti.