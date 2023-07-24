UEFA'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray seri başı olacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
AC Sparta Prag
KI Klaksvik / BK Hacken
Ludogorets / Olimpija Ljubljana
KONFERANS'TA MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Kecskemeti/ Riga FC
FC Differdange 03 / NK Maribor
KA Akureyri / Dundalk FC
B36 Torshavn / Haverfordwest County
Heart of Midlothian FC
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
HNK Hajduk Split
Zeljeznicar / Neftçi PFK
FK Sutjeska / FC Santa Colom
Balzan FC / FC Neman Grodno
Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri
SK Brann
NK Osijek / ZTE FC
Gzira United FC / F91 Diddeleng
Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes
MAÇ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray seri başı olacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
AC Sparta Prag
KI Klaksvik / BK Hacken
Ludogorets / Olimpija Ljubljana
KONFERANS'TA MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Kecskemeti/ Riga FC
FC Differdange 03 / NK Maribor
KA Akureyri / Dundalk FC
B36 Torshavn / Haverfordwest County
Heart of Midlothian FC
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
HNK Hajduk Split
Zeljeznicar / Neftçi PFK
FK Sutjeska / FC Santa Colom
Balzan FC / FC Neman Grodno
Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri
SK Brann
NK Osijek / ZTE FC
Gzira United FC / F91 Diddeleng
Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes
MAÇ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.