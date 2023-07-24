UEFA'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz

Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz
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24 Temmuz 2023 10:23
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 10:25
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turlarını geçmesi halinde rakibi olacak takımlar bu kura çekiminde netleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

TSİ 13.00'te çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray seri başı olacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

AC Sparta Prag
KI Klaksvik / BK Hacken
Ludogorets / Olimpija Ljubljana

KONFERANS'TA MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

TSİ 15.00'te çekilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor seri başı olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kecskemeti/ Riga FC
FC Differdange 03 / NK Maribor
KA Akureyri / Dundalk FC
B36 Torshavn / Haverfordwest County
Heart of Midlothian FC

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

HNK Hajduk Split
Zeljeznicar / Neftçi PFK
FK Sutjeska / FC Santa Colom
Balzan FC / FC Neman Grodno

Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri

SK Brann
NK Osijek / ZTE FC
Gzira United FC / F91 Diddeleng
Linfield FC / MKS Pogon Szczecin
Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

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