UEFA'da başkan yeniden Ceferin!

Aleksander Ceferin, 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı oldu.



Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen olağan kongrede tek aday olarak giren Ceferin, 3. kez başkanlığa seçildi.



UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçilmişti.



Kongrede ayrıca, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler belirlendi.





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