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"UEFA Cüneyt Çakır'a görev vermedi, büyük hata"

İsveçli haken Jonas Eriksson'dan Cüneyt Çakır'a turnuvanın yarı final veya finalinde görev vermeyen UEFA'yı eleştirdi.

'UEFA Cüneyt Çakır'a görev vermedi, büyük hata'
FIFA kokartlı İsveçli hakem Jonas Eriksson kişisel Instagram hesabında UEFA'nın hakem atamalarına eleştirilerde bulundu.

Eriksson, EURO 2020'nin en iyi hakemi olarak söylediği Cüneyt Çakır'a yarı final ve finalde görev vermeyerek büyük hata yaptığını söyledi. İsveçli hakem açıklamasında, "Şampiyonanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır'dı. UEFA, Çakır'a görev vermeyerek büyük bir hata yaptı." şeklinde konuştu.

Eriksson ayrıca kararların performansa dayalı verilmediğini belirterek, "Karar UEFA'nın üst yönetimi tarafından verildi ve performansla ilgisi yok" sözlerini kullandı.

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası'nın geri kalanında maç almayacağı belirtilerek Türkiye'ye geri dönmesi istenmişti.

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